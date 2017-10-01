Матч "Трактора" и "Куньлуня" перенесен со 2 октября на более поздний срок

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Трактором" и "Куньлунем" 2 октября не состоится, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на директора челябинского клуба Ивана Сеничева. В субботу в пресс-службе "Куньлуня" заявили, что китайский клуб готов провести домашние матчи чемпионата КХЛ против "Трактора", "Лады" и магнитогорского "Металлурга" в Шанхае (2, 4 и 6 октября соответственно). В пятницу в клубе сообщали, что такой возможности нет, поэтому домашние игры пройдут на льду соперников.

- Сейчас уже можно сказать, что матч 2 октября не состоится. "Трактор" выполнил все требования КХЛ, изложенные в официальном письме, после того как стало известно о переносе матча из Шанхая в Челябинск, но в историю вмешались форс-мажорные обстоятельства, - цитирует "Р-Спорт" Сеничева. - Скорее всего, матч будет перенесен на другую дату. В настоящий момент КХЛ, "Трактор" и "Куньлунь" ведут переговоры по этому вопросу.

Уверен, компромиссное решение, устраивающее все заинтересованные стороны, будет найдено в ближайшее время.