Матч "Спартак" - "Нефтехимик" начался с минуты молчания в память о Зимине

28 декабря ушёл из жизни легендарный форвард "Спартака", 2-кратный ОЧ, автор 1-й шайбы в Суперсерии-72 СССР - Канада Евгений Владимирович Зимин. Уникальный игрок с неповторимым стилем, любимый форвард многих поколений болельщиков. Сегодня мы почтим память о нём минутой молчания. pic.twitter.com/RprlCwXU3J