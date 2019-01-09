19:57 | Хоккей — КХЛ

Матч "Спартак" - "Нефтехимик" начался с минуты молчания в память о Зимине

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Матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - "Нефтехимик" начался с минуты молчания. Хоккеисты почтили память легендарного форварда красно-белых Евгения Зимина. Автор первой шайбы Суперсерии-1972 скончался 28 декабря в возрасте 71 года.

Символическое вбрасывание провел сын прославленного игрока Евгений Зимин-младший.

 

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