Матч "Спартак" - "Нефтехимик" начался с минуты молчания в память о Зимине

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - "Нефтехимик" начался с минуты молчания. Хоккеисты почтили память легендарного форварда красно-белых Евгения Зимина. Автор первой шайбы Суперсерии-1972 скончался 28 декабря в возрасте 71 года.
Символическое вбрасывание провел сын прославленного игрока Евгений Зимин-младший.
28 декабря ушёл из жизни легендарный форвард "Спартака", 2-кратный ОЧ, автор 1-й шайбы в Суперсерии-72 СССР - Канада Евгений Владимирович Зимин. Уникальный игрок с неповторимым стилем, любимый форвард многих поколений болельщиков. Сегодня мы почтим память о нём минутой молчания. pic.twitter.com/RprlCwXU3J– Spartak Moscow (@spartak_hc) 9 января 2019 г.
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