Матч "Спартак" - "Куньлунь" перенесен из-за встречи красно-белых с "Анжи"

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Куньлунем" начнется на четыре часа раньше в связи с проведением в этот же день футбольного матча с участием красно-белых, информирует официальный сайт лиги.

Игра должна была пройти в Москве 23 сентября и начаться в 17.00 по московскому времени. В этот же день в 19.00 начнется встреча 11-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Анжи".

"В связи с обращением ХК "Спартак" (Москва), идя навстречу пожеланиям болельщиков, проявившим интерес к футбольному матчу с участием ФК "Спартак", а также по обоюдному согласию ХК "Спартак" и ХК "Куньлунь Ред Стар" Лига в соответствии со статьей 53 спортивного регламента приняла решение о переносе времени начала матча "Спартак" (Москва) – "Куньлунь Ред Стар" (Пекин), который состоится в субботу, 23 сентября, с 17:00 на 13:00 мск", – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.