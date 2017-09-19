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15:56 | Хоккей — КХЛ

Матч "Спартак" - "Куньлунь" перенесен из-за встречи красно-белых с "Анжи"


Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Куньлунем" начнется на четыре часа раньше в связи с проведением в этот же день футбольного матча с участием красно-белых, информирует официальный сайт лиги.

Игра должна была пройти в Москве 23 сентября и начаться в 17.00 по московскому времени. В этот же день в 19.00 начнется встреча 11-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Анжи".

"В связи с обращением ХК "Спартак" (Москва), идя навстречу пожеланиям болельщиков, проявившим интерес к футбольному матчу с участием ФК "Спартак", а также по обоюдному согласию ХК "Спартак" и ХК "Куньлунь Ред Стар" Лига в соответствии со статьей 53 спортивного регламента приняла решение о переносе времени начала матча "Спартак" (Москва) – "Куньлунь Ред Стар" (Пекин), который состоится в субботу, 23 сентября, с 17:00 на 13:00 мск", – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/09/19/359596.html

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