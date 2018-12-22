Матч СКА и ЦСКА установил рекорд КХЛ по посещаемости - 67770 зрителей. Это второй результат в истории нашего хоккея

На матче регулярного чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА, который проходит в Санкт-Петербурге на стадионе "Зенита", установлен рекорд посещаемости лиги - 67770 зрителей. Ранее достижение принадлежало встрече в Хельсинки между "Йокеритом" и СКА (игра состоялась 2 декабря 2017 года на открытом воздухе) - 17645 человек.

Всего мероприятие в Петербурге, с учетом предматчевого концерта Григория Лепса и активностей вокруг стадиона, посетили 80720 зрителей. Отметим, что армейскому дерби не удалось установить российский рекорд - неделю назад встреча сборных России и Финляндии на "Газпром Арене" собрала более 71 тысячи человек. (Павел Климовицкий)