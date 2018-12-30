Матч с рижским "Динамо" будет 1118-м для Никулина, он станет четвертым игроком по количеству сыгранных встреч

Капитан московского "Динамо" Илья Никулин сегодня может войти в четверку игроков, которые провели больше всего матчей в истории отечественного хоккея, сообщает сайт Dynamo-history.ru.

Игра с рижскими одноклубниками станет 1118-й в игровой карьере 36-летнего Никулина. По этому показателю он обойдет Константина Горовиков. Больше матчей сыграли только Данис Зарипов, Александр Калюжный и Виталий Атюшов.

Матч "Динамо" (Рига) - "Динамо" (Москва) пройдет в воскресенье, 30 декабря. Начало в 18:00 по московскому времени.