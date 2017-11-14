Матч против "Адмирала" станет для Шипачева первым после возвращения из НХЛ

Нападающий Вадим Шипачев сегодня, 14 ноября, проведет первый матч за СКА в регулярном чемпионате КХЛ после возвращения из НХЛ, сообщает Твиттер питерских армейцев. Соперником команды Олега Знарка станет "Адмирал".

Ранее Шипачев расторг контракт с "Вегасом". В НХЛ он провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.

Отметим, что форвард, выступавший за СКА с 2013 по 2017 год, сыграет против дальневосточников во втором звене вместе с Никитой Гусевым, Сергеем Плотниковым, Динаром Хафизуллиным и Патриком Херсли.

Матч "Адмирал" - СКА состоится сегодня и начнется в 12.30 по московскому времени.