Матч "Нефтехимик" - "Трактор" - рекордный по штрафным минутам в Кубке Гагарина и третий в КХЛ

Третий матч первого раунда плей-офф Восточной конференции в Кубке Гагарина "Нефтехимик" - "Трактор" (2:3) установил рекорд турнира по числу штрафных минут. Команды в общей сложности набрали 249 минут штрафа.

В регулярном чемпионате КХЛ были только два матча, в которых было выписано больше штрафных минут: "Сибирь" - "Динамо" (Рига) - 277 минут в 2008 году, а также "Витязь" - "Авангард" (707 минут в 2010 году).