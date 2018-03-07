23:29 7 марта | Хоккей — КХЛ

Матч "Нефтехимик" - "Трактор" - рекордный по штрафным минутам в Кубке Гагарина и третий в КХЛ

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Третий матч первого раунда плей-офф Восточной конференции в Кубке Гагарина "Нефтехимик" - "Трактор" (2:3) установил рекорд турнира по числу штрафных минут. Команды в общей сложности набрали 249 минут штрафа. 

В регулярном чемпионате КХЛ были только два матча, в которых было выписано больше штрафных минут: "Сибирь" - "Динамо" (Рига) - 277 минут в 2008 году, а также "Витязь" - "Авангард" (707 минут в 2010 году).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Фуля

Наконец-то в Куриной Хлипленькой Лиге Хоккей начался, а не балет на льду. С нетерпением жду продолжения. Даже смотреть завтра буду, а то лет 5 уже не смотрел наш псевдохоккей.

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