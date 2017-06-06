Матч между "Йокеритом" и СКА на открытом воздухе пройдет 2 декабря

Матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 на открытом воздухе между "Йокеритом" и СКА пройдет 2 декабря, сообщает ТАСС. Встреча состоится в Хельсинки.

– КХЛ в рамках празднования десятого, юбилейного сезона прорабатывает возможность проведения серии матчей на открытом воздухе, – говорится в сообщении КХЛ. – Одним из таких матчей станет игра "Йокерит" – СКА в Хельсинки в субботу, 2 декабря 2017 года. Дата проведения матча была предложена принимающей стороной и будет учтена при составлении календаря на будущий сезон, как один из дней празднования 10-летия лиги. КХЛ приветствует инициативу клуба отметить свое 50-летие праздником для всех болельщиков Финляндии.