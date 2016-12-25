Матч "Лада" - "Северсталь" начнется с минуты молчания в связи с авиакатастрофой

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Ладой" и "Северсталью" начнется с минуты молчания в связи с крушением самолета Минобороны РФ, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу тольяттинцев. Встреча состоится сегодня, начало игры - в 16.00 по московскому времени.

Самолет пропал с радаров в воскресенье утром вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и 8 членов экипажа.