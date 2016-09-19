Матч "Куньлунь" - "Лада" установил антирекорд сезона КХЛ по посещаемости

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" (4:2) установил антирекорд посещаемости сезона. Согласно официальному протоколу, на стадионе в Шанхае присутствовало 1734 зрителя. Предыдущий антирекорд посещаемости был зафиксирован на игре ЦСКА с "Нефтехимиком" (2200 зрителей).
shpasic
эх, отняли у ЦСКА рекорд!
12:02
vinniejones
кто-то с пионерским задором вещал нам о перспективности китайского рынка
11:57
Termin79
Китайцы просто не знают правил игры в хоккей, поэтому и интереса к этой игре нет. Я вот тоже ничего не понимаю в бейсболе и американском футболе- поэтому вряд ли куплю билет на эти соревнования.
11:24
hansol76
чёткий ответ-где кхл и нужен ли хоккей китаёзам.
11:21
HONESTO
ахах)ничего удивительного))КХЛ позор
11:13