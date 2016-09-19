Матч "Куньлунь" - "Лада" установил антирекорд сезона КХЛ по посещаемости

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" (4:2) установил антирекорд посещаемости сезона. Согласно официальному протоколу, на стадионе в Шанхае присутствовало 1734 зрителя. Предыдущий антирекорд посещаемости был зафиксирован на игре ЦСКА с "Нефтехимиком" (2200 зрителей).