11:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Матч "Куньлунь" - "Лада" установил антирекорд сезона КХЛ по посещаемости

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Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" (4:2) установил антирекорд посещаемости сезона. Согласно официальному протоколу, на стадионе в Шанхае присутствовало 1734 зрителя. Предыдущий антирекорд посещаемости был зафиксирован на игре ЦСКА с "Нефтехимиком" (2200 зрителей).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

эх, отняли у ЦСКА рекорд!

12:02

vinniejones

кто-то с пионерским задором вещал нам о перспективности китайского рынка

11:57

Termin79

Китайцы просто не знают правил игры в хоккей, поэтому и интереса к этой игре нет. Я вот тоже ничего не понимаю в бейсболе и американском футболе- поэтому вряд ли куплю билет на эти соревнования.

11:24

hansol76

чёткий ответ-где кхл и нужен ли хоккей китаёзам.

11:21

HONESTO

ахах)ничего удивительного))КХЛ позор

11:13

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