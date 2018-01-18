Матч "Куньлунь" - "Барыс" перенесен с 27 февраля на 28 января. В этот день китайская команда завершит сезон

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" - "Барыс" состоится на месяц раньше - 28 января вместо 27 февраля, сообщает официальный сайт лиги. В этот день китайская команда завершит сезон.

"Куньлунь" попросил перенести игру с целью сокращения расходов, оптимизации логистики и создании условий для подготовки к следующему сезону, а также по обоюдному согласию участвующих команд.

Руководство КХЛ пошло навстречу клубам.

"Куньлунь" в турнирной таблице "Востока" занимает 12-е место и уже лишился шансов на выход в плей-офф. "Барыс" идет 10-м.