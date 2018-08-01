Матч КХЛ "Спартак" - "Амур" перенесен ради увеличения зрительской аудитории

Матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/2019 между "Спартаком" и "Амуром" перенесен с 2 на 3 сентября, сообщается на официальном сайте лиги.

Лига приняла решение в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ удовлетворить обращение ХК "Спартак" перенести первый домашний матч для увеличения зрительской аудитории. Обращение было согласовано с соперником московского клуба в первом матче сезона, ХК "Амур".

Также лига приняла решение о переносе матча "Куньлунь Ред Стар" - "Сибирь"с 30 на 29 сентября в целях оптимизации логистики и сокращения расходов клубов.

Чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.