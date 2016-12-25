11:19 | ХОККЕЙ — КХЛ

Матч ЦСКА - "Локомотив" начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы

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Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и "Локомотивом" начнется с минуты молчания в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны, сообщает ТАСС. Встреча между армейцами и железнодорожниками состоится завтра, начало игры - в 19.30 по московскому времени.

Самолет пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3904381

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