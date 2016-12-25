Матч ЧМ-2017 Канада - Россия начнется с минуты молчания

Матч молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады начнется с минуты молчания в память о погибших 25 декабря при крушении самолета Минобороны, информирует пресс-служба ФХР.

Игра с Канадой станет первой для России на турнире и состоится 27 декабря (начало - в 4.00 по московскому времени). Чемпионат мира пройдет в Канаде и продлится до 5 января

Напомним, сегодня утром, около 5:40 по московскому времени, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров. На борту находились более 90 человек – российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Самолет выполнял рейс в Сирию. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.