13:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

Матч "Авангард" - "Трактор" начнется с минуты молчания в связи с авиакатастрофой

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Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и "Трактором" начнется с минуты молчания в связи с крушением самолета Минобороны РФ, сообщает "Р-Спорт". Встреча состоится сегодня, начало игры - в 14.00 по московскому времени.

Самолет пропал с радаров в воскресенье утром вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Трансляция матча "Авангард" - "Трактор"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161225/1114246882.html

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