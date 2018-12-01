Матч "Ак Барса" собрал вдвое большую аудиторию, чем игра "Рубина"

Вчера в Казани одновременно прошли матч КХЛ "Ак Барс" - "Локомотив" (5:3) и игра РПЛ "Рубин" - "Динамо" (1:1). Хоккейный матч собрал больше зрителей.

Как сообщает "Бизнес Online", на хоккей пришло 6804 зрителя, а на футбол – 3282. Таким образом, хоккейный матч посетило в два раза больше зрителей.

Это седьмой раз за последние пять лет, когда команд пересекаются. Ранее на футболе в таких случаях была более высокая посещаемость.

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