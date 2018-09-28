Mastercard открывает новый сезон медиа-клуба традиции "Бесценная Лига"

С 2015 года Mastercard является официальным партнером Континентальной хоккейной лиги, а также официальной платежной системой чемпионата КХЛ.

Во время дерби ЦСКА - "Спартак" состоялась первая в новом сезоне КХЛ встреча медиа-клуба традиции "Бесценная Лига" Mastercard и КХЛ. На сентябрьской встрече гости медиа-клуба узнали о новых активностях и сюрпризах, которые партнеры подготовили для болельщиков хоккея в рамках традиции.

Главное московское дерби между клубами ЦСКА и "Спартак" на протяжении долгих лет является одним из самых зрелищных и ожидаемых матчей КХЛ. Об истории противостояния клубов и первых результатах в новом сезоне рассказал участникам встречи известная ведущая и комментатор Наталья Кларк, отметив, что "Бесценная Лига" выбрала для встречи с гостями бесценный матч.

Встреча медиа-клуба.

Первую встречу медиа-клуба посетили и новые гости: Павел Деревянко, Артем Ткаченко и Тимур Еремеев. В рамках события гостей встречи ждал настоящий сюрприз от Mastercard и КХЛ. Ложу посетил защитник ЦСКА Михаил Пашнин, который в неформальной обстановке ответил на интересные вопросы гостей. Хоккеист поделился впечатлениями о традиции "Бесценная Лига" и ее вкладе в историю КХЛ.

"Болельщики постоянно поддерживают игроков. Нам очень важно знать и видеть, что именно сейчас за нас болеют тысячи людей на трибунах и сотни тысяч у экранов телевизоров. Ты всегда чувствуешь поддержку и транслируемые болельщиками эмоции и благодаря этому постоянно идешь вперед. Хорошо, что есть традиция "Бесценная Лига", которая помогает оценить вклад болельщиков в игру и делает это так здорово", - сказал Пашнин.

Ведущая и комментатор Наталья Кларк, Бесценная Болельщица Софья Морозова и игрок ХК ЦСКА Михаил Пашнин.

Одними из почетных гостей клуба стали Бесценный Болельщик Софья Морозова и ее тетя Валентина Сергеева. В прошлом сезоне Софья получила статус Бесценного Болельщика среди поклонников ЦСКА и разделила награду с голкипером красно-синих Ильей Сорокиным. В этом году Софья продолжает участвовать в "Бесценной Лиге".

"Мне очень повезло оказаться на таком мероприятии, познакомиться с игроком Михаилом Пашниным. На сегодняшний матч я пришла с тетей. Всех своих родных и друзей я уже приобщила к хоккею. С сестрой мы даже решили, что мой годовалый племянник, когда подрастет, будет заниматься хоккеем.

В прошлом сезоне было столько всего: и Бесценный Трофей, и Бесценная Тренировка. Это было незабываемо! Меня переполняют эмоции, хочу повторить свой прошлогодний успех! Спасибо Mastercard и "Бесценной Лиге" за исполнение заветной мечты и бесценные моменты", – говорит болельщица.

Светлана Волошенко, директор по маркетингу Mastercard в России.

Новые активности и призы

В рамках традиции "Бесценная Лига" каждый месяц в течение сезона КХЛ-2018/19 самые активные болельщики, принимая участие в голосовании, помимо обычных призов, также получат шанс выиграть уникальные бесценные призы. Участник, который станет лидером по количеству голосов в общем рейтинге, получит шанс посмотреть хоккейный матч своего любимого клуба из комментаторской кабины.

Приятные сюрпризы ждут всех участников онлайн-активностей. Совсем скоро на сайте mastercard.khl.ru появится игра "Дай Пять". Лидер игры, который продержится в фаворитах до конца месяца, получит возможность посетить матч любимой команды и пожелать успеха любимому хоккеисту, по традиции хлопнув рукой по его игровой краге перед выходом на лед.

Чтобы присоединиться к традиции "Бесценная Лига" и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц чемпионата КХЛ: России, Белоруссии, Казахстана, Китая.

"Бесценная Лига" – хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории "Бесценной Лиги". Они получат уникальный общий трофей – Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.