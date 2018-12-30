Массовая потасовка в матче "Авангарда" и "Барыса". Видео

В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и "Барысом" (4:3 Б) состоялась массовая потасовка в конце третьего периода.

Главными участниками драки стал защитник "Барыса" Виктор Сведберг и нападающий "Авангарда" Сергей Широков. К 45-й минуте этот конфликт перешел в массовую потасовку. Сведберг и Широков были наказаны малым штрафом за грубость.

Напомним, что в составе победителей голами отметились защитники Алексей Емелин и Евгений Медведев, а также форвард Кирилл Петров. Победный буллит реализовал российский форвард Илья Михеев.

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