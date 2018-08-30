Маскот "Спартака" перед началом сезона перенес "липосакцию"

Маскот "Спартака" Гладиатор в Твиттере сообщил, что перед началом 11-го сезона КХЛ он поработал над улучшением внешнего вида. Для этого талисман красно-белых прошел интенсивный курс восстановительной и эстетической хирургии.

"В нынешнем межсезонье я провел интенсивный курс восстановительной и эстетической хирургии, - говорится в сообщении маскота. - Изменения коснулись различных частей моего тела, чтобы придать талисману безупречный внешний вид. Абдоминопластика и липосакция, цервикопластика, малярпластика, хейлопластика, фронтлифтинг.

В "Спартаке" не пожалели времени и сил, чтобы к новому сезону я подошел во всеоружии! Встречайте обновленного Гладиатора на первом матче нового сезона в "Парке Легенд" 2 сентября".

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября. На следующей день "Спартак" дома сыграет с "Амуром" (начало - 17.00 по московскому времени).