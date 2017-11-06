Марьямяки летом возглавит "Йокерит"

Лаури Марьямяки станет главным тренером "Йокерита" 1 июня 2018 года, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 40-летним специалистом, который сейчас возглавляет сборную Финляндии, будет рассчитан на два года с возможностью продления соглашения еще на два года.

Нынешний главный тренер финской команды Юкка Ялонен покинет свой пост в конце этого сезона. Следующие 2 сезона 54-летний специалист проведет в штабе сборной Финляндии.

Напомним, Ялонен работает с "Йокеритом" с 2016 года. В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф КХЛ, но уступила ЦСКА в первом раунде (0-4).