Мартиньш Карсумс: "В матчах с "Торпедо" будет много борьбы и мало шайб"

Нападающий "Динамо" Мартиньш Карсумс уверен, что команде предстоят тяжелые матчи в плей-офф КХЛ с "Торпедо". По словам форварда, нижегородцы всегда демонстрируют жесткий хоккей.

- В какой форме вы находитесь перед плей-офф? - вопрос Карсумсу.

- Сегодня была легкая тренировка, мы готовимся. Думаю, подойдем к этому раунду чемпионата в хорошей форме. Пара дней на подготовку у нас еще есть.

- Ваш следующий соперник - "Торпедо", с которым в этом сезоне у вас получались сложные матчи.

- С ними всегда играть непросто, потому что они демонстрируют жесткий хоккей. Думаю, что в матчах с "Торпедо" мы увидим много борьбы, но мы к этому готовы. Перед матчами посмотрим видео, как они играют в большинстве и меньшинстве, разберем все детально.

- Стоит ждать такой же закрытой игры, какая была с ними в матчах регулярного чемпионата?

- Наверное, так и будет. В наших матчах с "Торпедо" мы не увидели много заброшенных шайб. Думаю, также получится и в плей-офф.

- Насколько вы довольны выступлением команды в матчах регулярного чемпионата?

- Начало сезона получилось не очень удачным для нас. После первых пяти матчей начался какой-то спад. Не знаю, почему он произошел. Затем мы собрались, все проанализировали и начали играть лучше. Но в целом регулярный чемпионат получился хорошим для нас. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)