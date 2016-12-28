Мартиньш Карсумс: "Глупо искать какие-то "отмазки" после поражения от ЦСКА"

Нападающий московского "Динамо" Мартиньш Карсумс после поражения от ЦСКА (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что не видит вины в пропущенных шайбах голкипера своей команды Александра Заливина. Армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" – на шестой строчке.

– Было несколько ключевых моментов, например, нам нужно было обязательно забивать "пять на три" во второй раз, – цитирует "Р-Спорт" Карсумса. – Но искать какие-то "отмазки" теперь глупо, надо просто больше работать и поздравить ЦСКА с победой. Первая тренировка после Нового года у нас 1 января вечером, вот на ней и продолжим работать. Игра Заливина? Думаю, стоял бы Еременко или Лазушин, было бы то же самое.

Думаю, все дерби в этом сезоне похожи. Все хотят выиграть, бьются. И мы хорошо играли, и они, но ЦСКА забил больше. Много удалений? Наверное, это лучше спрашивать у арбитра, а не у нас, нам нельзя ничего говорить. Что касается Ермакова, то тут без комментариев, про него нечего говорить.