Мартен Сен-Пьер - об уходе из "Барыса": "Каждому хоккеисту хочется получать много игрового времени"

Нападающий сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер заявил, что принял решение перейти из "Барыса" в "Адмирал" ради игры в первом звене. Хоккеист отметил, что его соглашение с клубом из Владивостока действует до конца сезона и о дальнейшем будущем он еще не думал.

– Не секрет, что каждому хоккеисту хочется получать много игрового времени, играть в первом звене и быть лидером команды, особенно в моем возрасте, – цитирует Шайба.kz Сен-Пьера. – Первая тройка "Барыса" составлена из звездных и очень результативных игроков. Найджел Доус, Линден Вей и Мэттью Фрэттин – все они мои друзья. У меня с ними великолепные взаимоотношения на льду и в быту. Я отношусь к ним с большим уважением. Мы решили, что нет никакого смысла разбивать их звено.

Я мог бы играть в первом звене в другой команде. У меня не было ни с кем никакого конфликта. Это просто бизнес, ничего личного. Обмены происходят в любой лиге и в любом возрасте. Я люблю Астану и болельщиков "Барыса". Хочу выразить благодарность каждому из них. Мой контракт с "Адмиралом" действует до конца нынешнего сезона. Что будет дальше, не берусь загадывать. Будем смотреть по ситуации.