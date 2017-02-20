Мартемьянов продолжит работать с "Амуром"

Вице-президент "Амура" Александр Филиппенко сообщил, что исполняющий обязанности главного тренера команды Андрей Мартемьянов продолжит возглавлять коллектив в следующем сезоне. Мартемьянов возглавил "Амур" в середине декабря после того, как в отставку ушел предыдущий главный тренер Мисхат Фахрутдинов. Под руководством Мартемьянова "Амур" завершил регулярный сезон на 12-м месте в Восточной конференции, выиграв в последних четырех матчах из пяти.

– Мы решили продлить на год контракт с Мартемьяновым и тренерским штабом на основании неплохой концовки регулярного чемпионата, – цитирует ТАСС Филиппенко. – С того момента, как он возглавил команду, результаты "Амура" были гораздо лучше, чем в начале сезона.