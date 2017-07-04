Маркус Свенссон: "В отпуске одну неделю провел в тренировочном лагере для вратарей"

Шведский голкипер "Спартака" Маркус Свенссон перед вылетом на первый сбор в Чехию отметил, что провел отпуск дома и тренировался в лагере для вратарей. По его словам, ему не верится, что он установил рекорд в кабинете функциональной диагностики.



– Здорово вернуться! В Москву я прилетел где-то три дня назад, – цитирует Свенсона официальный сайт клуба.

– Чем занимались в последний месяц отпуска?

– Находился в Швеции, готовился к предстоящему сезону. В том числе одну неделю провел в тренировочном лагере для вратарей. Ну а в основном, конечно, находился дома, проводил время с моими родными, с семьей.

– Вы говорите о тренировочном лагере под руководством Стефана Перссона?

– Да, именно. Я уже готовился там к сезону несколько лет назад. Там действительно очень высокий уровень подготовки, в лагерь съезжается очень много вратарей. В том числе здорово и пообщаться с ребятами, поделиться опытом.

– Правда, что сегодня в ходе медосмотра вы установили рекорд в кабинете функциональной диагностики?

– Я не уверен. Мне сказали об этом, но верится с трудом.

– С каким временем закончили упражнение?

– Кажется, около 17 минут. Это было упражнение, где ты должен крутить педали на велотренажере так долго, насколько это возможно.

– Готовы к предстоящему сбору?

– Да, чувствую себя отлично. С нетерпением жду этой поездки в Чехию.