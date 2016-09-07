Маркус Свенссон: "В матче с минским "Динамо" все решилось в последние 10 минут"

Вратарь "Спартака" Маркус Свенссон после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским "Динамо" (4:2) отметил, что ему было приятно играть в Лужниках, а также порадовался за партнеров по команде, которые в сложный момент не опустили рук и смогли взять три очка.

– Мы сегодня провели отличный матч, смогли довести игру до победы, – подчеркнул Свенссон. – У нас была отличная подготовка к этому поединку. Долго смотрели игры соперника, разбирали тактику, изучали их. Рад за ребят, что они наносили много бросков по воротам соперника, не опустили руки, не успокоились и в итоге смогли победить.

– Вам не показалось, что во втором периоде ваша команда полностью уступила и отдала инициативу?

– Я бы не сказал, что мы плохо играли во втором периоде. Но в третьем прибавили. По сути, все решилось только в последние минут десять. Нам помогло удаление у минчан. Плюс "Спартак" контролировал игру до конца.

– Сегодня вы первый раз играл на этой арене. Какие эмоции?

– Она мне показалась очень удобной и комфортной. Я даже не знал, что в Москве есть такая арена, с большой историей и такой потрясающей атмосферой. Это было волнительно для меня. Еще с самого утра ребята рассказывали мне про эту арену, я был в предвкушении. Признаюсь, что первые несколько стартовых минут матча я немного волновался, но потом почувствовал эту невероятнейшую атмосферу. Плюс сегодня было очень много болельщиков, которые воодушевили меня. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)