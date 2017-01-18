Маркус Свенссон: "Спартак" должен собраться и показать, что у него есть достоинство"

Голкипер "Спартака" Маркус Свенссон заявил, что расстроен серией поражений красно-белых и надеется, что в оставшихся встречах его команда сможет достойно выступить. На данный момент у "Спартака" серия из семи поражений подряд и клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф москвичи отстают на 15 очков.

– Тяжело проигрывать столько матчей подряд, это очень неприятная ситуация, – цитирует "Р-Спорт" Свенссона. – Даже не знаю, что сказать по последней игре со "Слованом". У нас были шансы, но в целом соперник был лучше. Впереди еще девять матчей, мы должны собраться и показать, что имеем достоинство, другого выбора нет. Понятно, что шансов попасть в плей-офф почти не осталось, но нужно продолжать играть, нужно отдать все, чтобы сохранить лицо.