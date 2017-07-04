Маркус Свенссон: "С нетерпением жду сбора "Спартака"

Вратарь "Спартака" Маркус Свенссон в интервью пресс-службе красно-белых подчеркнул, что с нетерпением ждет старта подготовки к сезону. По словам 32-летнего шведа, он начал тренироваться еще за месяц до окончания отпуска.

- Чем занимались в последний месяц отпуска? - вопрос Свенссону.

- Находился в Швеции, готовился к предстоящему сезону. В том числе одну неделю провел в тренировочном лагере для вратарей. Ну а в основном, конечно, находился дома, проводил время с моими родными, с семьей.

- Вы говорите о тренировочном лагере под руководством Стефана Перссона?

- Да, именно. Я уже готовился там к сезону несколько лет назад. Там действительно очень высокий уровень подготовки, в лагерь съезжается очень много вратарей. В том числе здорово и пообщаться с ребятами, поделиться опытом.

- Готовы к предстоящему сбору?

- Да, чувствую себя отлично. С нетерпением жду этой поездки в Чехию.