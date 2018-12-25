Нападающий Дмитрий Марковин стал игроком "Северстали", информирует официальный Твиттере клуба из Череповца. 24-летний форвард ранее выступал за нижегородское "Торпедо".

- Хоккейные клубы "Северсталь" и "Торпедо" совершили обмен. В его результате атакующие порядки череповчан пополнил Дмитрий Марковин. Нижегородцы получат денежную компенсацию, - сообщается в Твиттере "Северстали".

Хоккейные клубы "Северсталь" и "Торпедо" совершили обмен. В его результате атакующие порядки череповчан пополнил Дмитрий Марковин. Нижегородцы получат денежную компенсацию.



Дмитрий Марковин

Нападающий

Дата рождения 14.12.1994 (24 года)

Гражданство Россия

Рост 181 см

Вес 85 кг pic.twitter.com/zDSwyzkOq4 – HC Severstal (@severstalclub) 25 декабря 2018 г.

В текущем сезоне Марковин провел 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.

Все о КХЛ - здесь