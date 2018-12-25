16:43 | Хоккей — КХЛ

Марковин стал игроком "Северстали"

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Нападающий Дмитрий Марковин стал игроком "Северстали", информирует официальный Твиттере клуба из Череповца. 24-летний форвард ранее выступал за нижегородское "Торпедо".

- Хоккейные клубы "Северсталь" и "Торпедо" совершили обмен. В его результате атакующие порядки череповчан пополнил Дмитрий Марковин. Нижегородцы получат денежную компенсацию, - сообщается в Твиттере "Северстали".

В текущем сезоне Марковин провел 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.

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