Нападающий Дмитрий Марковин стал игроком "Северстали", информирует официальный Твиттере клуба из Череповца. 24-летний форвард ранее выступал за нижегородское "Торпедо".
- Хоккейные клубы "Северсталь" и "Торпедо" совершили обмен. В его результате атакующие порядки череповчан пополнил Дмитрий Марковин. Нижегородцы получат денежную компенсацию, - сообщается в Твиттере "Северстали".
Хоккейные клубы "Северсталь" и "Торпедо" совершили обмен. В его результате атакующие порядки череповчан пополнил Дмитрий Марковин. Нижегородцы получат денежную компенсацию.– HC Severstal (@severstalclub) 25 декабря 2018 г.
Дмитрий Марковин
Нападающий
Дата рождения 14.12.1994 (24 года)
Гражданство Россия
Рост 181 см
Вес 85 кг pic.twitter.com/zDSwyzkOq4
В текущем сезоне Марковин провел 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.