Марковин посвятил родителям первый гол в КХЛ

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Марковин отметил, что заждался первого гола в КХЛ и посвящает его своим родителям. "Динамо" со счетом 4:2 обыграло "Слован" в матче регулярного чемпионата. Марковин забросил первую шайбу в КХЛ в своей 22-й игре за бело-голубых.

- Долго ждал этой первой шайбы в КХЛ, наконец это случилось. Надеюсь, еще голы будут, - цитирует "Р-Спорт" Марковина. - Хотел бы посвятить первую шайбу своим родителям, которые за меня сильно переживают, всегда на матчи ходят. Шайбу, конечно, забрал себе в коллекцию.

Спасибо (главному тренеру московского "Динамо") Владимиру Воробьеву, что не разбил нашу тройку по ВХЛ, поставил вместе и дал шанс. Будем стараться радовать болельщиков. В тройке у нас есть хорошее взаимопонимание, надо просто пообвыкнуться, обтереться в КХЛ, и все будет нормально. Пока я бы не сказал, что мы уже основные в "Динамо", нам еще много работать надо, чтобы основными стать.