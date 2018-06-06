Марк Рубинчик: "Практически сразу принял предложение "Салавата Юлаева"

Новичок "Салавата Юлаева", защитник Марк Рубинчик рассказал, почему он принял предложение клуба.

-После предложения "Салавата" недолго думал и практически сразу принял решение вернуться на родину, в Россию. "Салават Юлаев" - клуб с историей, всегда остающийся на лидирующих ролях в КХЛ, - цитирует хоккеиста официальный сайт клуба. - Доволен, что именно эта команда была заинтересована во мне. Я, в свою очередь, готов приложить максимум усилий, чтобы помогать команде и двигаться вперед. Я люблю и умею играть в силовой манере. Однако считаю, что хоккей это интеллектуальная игра, и поэтому стараюсь играть в "умный" хоккей, подкрепляя его силовой борьбой. Но ожидать "хитов" действительно стоит – себя и своих партнеров в обиду точно не дам.

19-летний защитник в прошлом сезоне играл за "Саскатун" в WHL и в 67 матчах набрал 23 (4+19) очка.

Все о КХЛ