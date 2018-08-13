Марк-Андре Граньяни перешел в "Куньлунь"

Защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни перешел в состав китайского "Куньлуня", информирует пресс-служба КХЛ.

Контракт 31-летнего хоккеиста рассчитан на 1 сезон. Детали сделки не сообщаются.

В минувшем сезоне канадский защитник провел 55 матчей за "Динамо", в которых забросил 6 шайб и отдал 29 передач. Всего в КХЛ Граньяни провел 3 сезона: два в составе минского клуба и один в составе пражского "Льва". Защитник хоккеист сыграл в 180 матчах (27 из них – плей-офф).

💥 Супер усиление "драконов" 💥



Лучший бомбардир минского "Динамо", защитник Марк-Андре Граньяни направляется в "Куньлунь". pic.twitter.com/CWG0lQwo9D – КХЛ (@khl) 13 августа 2018 г.



