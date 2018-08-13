13:38 | Хоккей — КХЛ

Марк-Андре Граньяни перешел в "Куньлунь"


Защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни перешел в состав китайского "Куньлуня", информирует пресс-служба КХЛ.

Контракт 31-летнего хоккеиста рассчитан на 1 сезон. Детали сделки не сообщаются.

В минувшем сезоне канадский защитник провел 55 матчей за "Динамо", в которых забросил 6 шайб и отдал 29 передач. Всего в КХЛ Граньяни провел 3 сезона: два в составе минского клуба и один в составе пражского "Льва". Защитник хоккеист сыграл в 180 матчах (27 из них – плей-офф).


 

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