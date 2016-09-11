Марио Кемпе: "Ак Барс" оказался более хладнокровным в серии буллитов"

Нападающий "Витязя" Марио Кемпе после поражения от "Ак Барса" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что ничья стала бы более закономерным результатом. По его словам, в серии послематчевых штрафных бросков соперник оказался более хладнокровным.

- Ваши впечатления и главные итоги этого матча?

- Мы понимали, против кого будем играть, команды, которая привыкла вести игру. На мой взгляд, получилась такая боевая, интересная игра, первый период прошел с большим количеством борьбы, бросков, силовых приемов. Было очень интересно и весело играть, таким и должен быть хоккей.

К сожалению, после моего нереализованного броска соперник убежал в атаку и сравнял счет. Наверное, мне не следовало бросать, а надо было отбросить шайбу партнеру, но мы отыграли длинную смену, я был слишком уставшим в тот момент, чтобы принять верное решение. Практически сразу получили еще один гол, но не сдались, бились, и в итоге в начале третьего периода создали такой трудовой гол.

На самом деле мы предварительно договорились между собой, кто где будет находиться при игре 5 на 4, я сказал, что буду под воротами, Аалтонен отдал Копейкину, тот бросил с ходу, я был на отскоке, прокинул шайбу на дальнюю штангу, и Миро замкнул мою передачу.

Наверное, если быть откровенным, то ничья была бы закономерным итогом, но нас рассудил овертайм, где мы могли все закончить, имея снова большинство, но шайба никак не хотела заходить в ворота, хотя металась между штангами, ну и в буллитах соперник оказался сильнее с точки зрения мастерства и хладнокровия.

- Это ваш третий сезон в лиге, поделитесь впечатлениями от КХЛ и России.

- Я очень рад оказаться в России и КХЛ - это прекрасная страна и очень сильная лига, сам Подольск недалеко от Москвы, так что я всего за два часа могу долететь до Стокгольма, повидать родных и близких, так же, как и они меня, навестить в России.