Марек Грбас пополнил состав "Амура"

Хабаровский "Амур" заключит соглашение с 25-летним чешским защитником Мареком Грбасом. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Грбас перейдет в хабаровскую команду из чемпионата Чехии, где он выступал за "Витковице". В прошлом сезоне Марек забросил больше всех коллег по амплуа в в чешском первенстве (9 шайб). Также он стал самым полезным игроком чемпионата ("+29" по системе "гол+пас"). На его счету 11 матчей за сборную Чехии, в которых он голами не отметился, но отдал две результативные передачи.