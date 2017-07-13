Марек Дялога и Фрэттин перешли в "Куньлунь"

"Куньлунь" подписал контракты с защитником Мареком Дялогой и форвардом Мэттом Фрэттином, сообщили "СЭ" в пресс-службе китайского клуба. Оба соглашения рассчитаны на один год. Новички присоединятся к команде Майка Кинэна на ближайшем сборе.

Последние два сезона 28-летний защитник выступал в составе "Ак Барса" и "Слована". За братиславцев Дялога провел 45 встреч в прошлой регулярке и завершил ее с 8 (5+3) очками, 36 штрафными минутами и полезностью "-3". Канадский новичок "Куньлуня" в минувшем году играл в системе "Калгари". В 54 матчах АХЛ в качестве альтернативного капитана "Стоктона" Фрэттин заработал 36 (18+18) результативных баллов.

В клубе также сообщили о расторжении договоров с защитником Микаэлем Тамом и форвардом Вили Сопаненом по соглашению сторон из-за проблем со здоровьем игроков. (Евгений БЕЛОУСОВ)