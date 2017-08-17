Марченко не сыграет за ЦСКА в матче с "Витязем" на Кубке мэра

Защитник ЦСКА Алексей Марченко не сыграет в матче Кубка мэра против "Витязя", сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что армейцы достигли договоренности с хоккеистом о подписании контракта на три года.

25-летний россиянин является воспитанником красно-синих и до 2012 года выступал за молодежную команду клуба "Красная армия", в составе которой стал обладателем Кубка Харламова в 2011 году.

Марченко был выбран "Детройтом" на драфте НХЛ под 205-м общим номером и в 2013 году подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В феврале 2017 года "Ред Уингз" выставил Марченко на драфт отказов, откуда его забрал "Торонто".

Всего за "Детройт" Марченко провел 120 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+4".

ЦСКА подтвердил переход Марченко