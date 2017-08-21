Марченко не попал в состав ЦСКА на матч со СКА

Стал известен состав ЦСКА на первый матч сезона в КХЛ против СКА. В него не попал новичок армейцев защитник Алексей Марченко.

Также со СКА не сыграют защитник Мэт Робинсон и нападающие Джефф Плэтт и Константин Окулов.

Ворота ЦСКА будет защищать Илья Сорокин.

Матч СКА - ЦСКА пройдет сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Состав ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Киселевич – Робинсон, Бурдасов – Попов– Петров;

Блажиевский– Сергеев, Телегин – Андронов – Ничушкин;

Нестеров– Науменков, Любимов – Григоренко – Скотт;

Пашнин, Шумаков – Шалунов – Капризов.

Трансляция матча СКА - ЦСКА