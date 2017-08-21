Марченко не попал в состав ЦСКА на матч со СКА

Стал известен состав ЦСКА на первый матч сезона в КХЛ против СКА. В него не попал новичок армейцев защитник Алексей Марченко.
Также со СКА не сыграют защитник Мэт Робинсон и нападающие Джефф Плэтт и Константин Окулов.
Ворота ЦСКА будет защищать Илья Сорокин.
Матч СКА - ЦСКА пройдет сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Состав ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Робинсон, Бурдасов – Попов– Петров;
Блажиевский– Сергеев, Телегин – Андронов – Ничушкин;
Нестеров– Науменков, Любимов – Григоренко – Скотт;
Пашнин, Шумаков – Шалунов – Капризов.
Состав ЦСКА на первый матч сезона! 💪👊#СКАЦСКА pic.twitter.com/p4Eu1NkLqg– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 21 августа 2017 г.
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