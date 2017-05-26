Мамашев вернулся в "Торпедо"

"Торпедо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с защитником Ренатом Мамашевым. О сроках контракта с 34-летним хоккеистом не сообщается.

Два минувших сезона Мамашев выступал за "Сочи", а в завершившемся чемпионате провел 47 матчей, в которых записал на свой счет 17 (4+13) очков. Всего в КХЛ на его счету 428 матчей и 179 (47+132) очков. Мамашев выступал за такие клубы, как "Торпедо", "Нефтехимик", магнитогорский "Металлург", "Трактор" и "Сибирь".