Мамашев вернулся в "Торпедо"

"Торпедо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с защитником Ренатом Мамашевым. О сроках контракта с 34-летним хоккеистом не сообщается.
Два минувших сезона Мамашев выступал за "Сочи", а в завершившемся чемпионате провел 47 матчей, в которых записал на свой счет 17 (4+13) очков. Всего в КХЛ на его счету 428 матчей и 179 (47+132) очков. Мамашев выступал за такие клубы, как "Торпедо", "Нефтехимик", магнитогорский "Металлург", "Трактор" и "Сибирь".
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http://www.hctorpedo.ru/13124-renat-mamashev-v-torpedo.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter