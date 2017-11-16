Мамашев отчислен из "Торпедо"

Как стало известно "СЭ", защитник Ренат Мамашев покинул расположение "Торпедо" незадолго до домашней встречи с "Трактором". Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Ранее нижегородский клуб поместил игрока в список отказов, откуда его не забрал ни один из клубов лиги. В это межсезонье 34-летний хоккеист перешел в волжскую команду из "Сочи".

В 18 матчах нынешнего чемпионата Мамашев набрал 3 (2+1) очка, 12 штрафных минут и завершил выступления с показателем полезности "-1". (Евгений БЕЛОУСОВ)