Максим Трунев: "Тяжело далась встреча против "Ак Барса"

Нападающий "Спартака" Максим Трунев в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что всегда переживает по поводу своих не реализованных моментов. Форвард также добавил, что ему тяжело далась дебютная игра за московскую команду в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (4:3 ОТ).

– Насколько тяжело вам далась игра с "Ак Барсом"? Все-таки для вас она была первой после такого долгого перерыва.

– На тренировках чувствую себя хорошо и физически, и функционально, но игра – это совершенно другое. Скажу честно, было тяжеловато: большие скорости – нужно думать быстрее. Смену переиграл – и сразу "наелся". Но, думаю, быстро наберу обороты – все-таки я держал себя в форме, несмотря на то, что не играл.

– В матче с "Ак Барсом" у вас было несколько отличных моментов, которые не удалось использовать. Это повод расстраиваться?

– Я всегда переживаю в таких случаях. Тяжело. Потом ходишь, вспоминаешь, думаешь, что нужно было поступить по-другому. Да, в этом матче были хорошие моменты, были шансы забить. Повторюсь: я долгое время не играл. Может быть, пока не хватает уверенности и хладнокровия, но, думаю, с играми это все придет.



– Если игру с "Ак Барсом" вы смотрели бы с трибуны как обычный болельщик, она вам понравилась?

– Думаю, да. Интересный был матч: вначале мы вели в счете, потом "Ак Барс", затем мы вырвались вперед, после соперник вновь сравнял счет... В итоге победу одержали мы. Рад, что нам это удалось.