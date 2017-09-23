Максим Трунев: "Больше моего хет-трика меня порадовало то, что мало пропустили"

Нападающий "Спартака" Максим Трунев после победы над "Куньлунь" (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда нашла свою игру. По его словам, ему удалось набрать форму.

– Вы сегодня сделали хет-трик. Можно ли сказать, что вас прорвало?

– Я долго не играл, а сейчас набрал форму. Чуть ли не больше всего радует, что мы пропустили всего две шайбы. Хорошо сыграли в обороне, в меньшинстве.

– Но и результативность, наверняка, порадовала, ведь раньше "Спартак" мало забивал.

– Просто мы нашли свою игру. Хорошо действуем в атаке. Если еще и обороне наладим взаимодействия, будет все хорошо.

– Каков вклад в вашу результативность Артема Воронина?

– Огромный вклад и Воронина, и Никонцева. Все хорошо сыграли, раз удалось столько забить.

– Сегодня было раннее начало матча. Может, если играть пораньше, то забивать будете больше?

– А мне нравится играть днем.

– Вы сами решили уйти из "Северстали", все-таки у вас была там хорошая результативность?

– Об этом надо спросить у "Северстали". Мне сказали, что это просто бизнес. Все остальное на втором плане.

– Сегодня матч футбольного "Спартака". Собираетесь сходить?

– Я ходил на игру "Спартака" с "Рубином", мне очень понравилось. Это был первый поход на профессиональный футбол. Думаю, что и сегодня схожу.

– У "Спартака" получится сегодня выиграть у "Анжи" крупнее, чем вы у "Куньлунь"?

– Если будут играть также, как мы – почему нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)