Максим Третьяк вернулся в ЦСКА

ЦСКА подписал двусторонний контракт с вратарем Максимом Третьяком, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

Максим Третьяк – воспитанник школы армейцев. В 2012 году он дебютировал за "Красную Армию" в МХЛ. В составе молодежной он Максим провел 82 матча, в которых одержал 41 победу, отразив 89,7 процента бросков и пропуская в среднем 2,79 шайбы.

Летом 2018 года Третьяк перешел в рижское "Динамо"​, в составе которой провел один матч против "Сибири", отыграл 23.08, отразил 12 бросков из 14.