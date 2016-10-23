Голкипер "Адмирала" Максим Третьяк после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (0:1) подчеркнул, что каждая встреча является для него огромным опытом. 20-летний игрок также отметил, что приезд дедушки – легендарного вратаря, а ныне главы ФХР Владислава Третьяка на его второй поединок в лиге (первый – домашний) стал для него неожиданностью.

– Команда у нас очень хорошая, игроки лезут на пятачок, стараются забрасывать много шайб, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Третьяка. – Но сегодня где-то что-то не получилось, не хватило везения. Надо проанализировать ошибки и готовиться к другим матчам.

Волнение, конечно, присутствовало. Думаю, ни один хоккеист не выходит на игру полностью спокойным. Справлялся с переживаниями с помощью тренерского штаба и партнеров по команде. Каждая игра для меня – огромнейший опыт.

Это для меня первый домашний матч. Здорово, что он прошел при полных трибунах. У нас самые лучшие болельщики. Не скрою также, что приезд дедушки стал для меня сюрпризом. Последний раз я его видел очень давно.