Максим Третьяк покинул рижское "Динамо"

Контракт 22-летнего голкипера с латвийским клубом был расторгнут по взаимному согласию. Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Максим Третьяк пополнил состав рижан летом 2018 года. В текущем сезоне он провел один матч. В игре с "Сибирью" (3:6) он пропустил 2 шайбы после 14 бросков, нанесенных по его воротам. Примечательно, что в той встрече он не сумел справиться с первым же выстрелом.

Максим Третьяк приходится внуком легендарному вратарю сборной СССР и президенту ФХР Владиславу Третьяку. В своей карьере он, помимо "Динамо", успел поиграть в системе ЦСКА и за "Адмирал" из Владивостока.