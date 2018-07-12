Максим Третьяк подписал пробный контракт с рижским "Динамо"

Внук трехкратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР, президента ФХР Владислава Третьяка Максим Третьяк подписал пробный контракт рижским "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 21-летний голкипер выступал за "Адмирал". В его активе одна игра в регулярном чемпионате – во встрече с "Ладой" (0:2) он отразил 20 из 22 бросков по своим воротам. В октябре дальневосточники расторгли контракт с вратарем, после чего он вернулся в ЦСКА.