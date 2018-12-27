Максим Третьяк: "Надо лучше играть, чтобы пробиться в состав серьезного клуба"

Вратарь "Звезды" и внук президента ФХР Владислава Третьяка Максим, который подписал контракт с ЦСКА​ до конца сезона-2018/19, прокомментировал свое возвращение в московский клуб. 22-летний голкипер является воспитанником армейцев.

– Был хороший шанс в рижском "Динамо" – жаль, что не получилось им воспользоваться, но нужно двигаться дальше. Жизнь продолжается, и надо принять как есть то, что случилось. Что бы там в Риге ни произошло, оно к лучшему. Я сделал все, что мог. Наверное, можно было еще лучше где-то себя проявить. Это будет уроком на будущее – нужно больше работать и лучше играть, чтобы пробиться в состав серьезного клуба, – приводят слова Максима Третьяка "Известия".

Летом 2018 года Третьяк перешел в рижское "Динамо"​, в составе которой провел один матч против "Сибири", отыграл 23 минуты, отразил 12 бросков из 14.

Максим Третьяк вернулся в ЦСКА