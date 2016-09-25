Максим Третьяк: "Игроки ЦСКА поздравили с дебютом"

Вратарь "Адмирала" Максим Третьяк после поражения от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что не собирается забирать у Антона Волченкова 20-й номер, под которым выступал в стане армейцев. Голкипер отметил, что бывшие одноклубники поздравили его с дебютом.

- Оцените свой дебют. Сильно волновались? И насколько принципиально для вас было сыграть именно с ЦСКА?

- Встреча сложилась для нашей команды совсем не так, как мы хотели. Ребята старались, бились, где-то не повезло. У соперника вратарь хорошо сыграл. ЦСКА - такая же команда, но она для меня больше, чем другие клубы, ведь я здесь провел всю жизнь. Но теперь я выступаю за "Адмирал" и вышел с таким же настроем, как и на все других соперников.

- Что вам говорили ребята из ЦСКА после матча?

- Они меня похвалили и поздравили. Я со всеми поддерживаю отношения. На льду мы соперники, а в жизни друзья.

- 20-ый номер не хотели забрать у Антона Волченкова, договориться с ним по-дружески?

- Нет. Я не хочу этого делать, это номер Антона. У меня другая история. Волченков - более титулованный игрок, заслуженный мастер, который всю жизнь выступал под этим номером. А я только в начале своего пути. Это номер не мой, а деда. А мой номер на данный момент - 50-ый.

- Дед присутствовал сегодня на игре?

- У меня нет такой информации. Не связывался с ним, поэтому, думаю, что он не присутствовал. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)