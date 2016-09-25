Максим Третьяк: "Долго пришлось привыкать к красотам Дальнего Востока"

Вратарь "Адмирала" после поражения от ЦСКА (0:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что отлично адаптировался в команде из Владивостока. Отметим, что игра против армейцев стала для Третьяка дебютной в КХЛ, передает корреспондент "СЭ" Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Вы в команде уже несколько месяцев. Как чувствуете себя в "Адмирале", уже адаптировались?

– Да, я отлично адаптировался, здесь замечательный коллектив, замечательный город и условия для игр и тренировок. Мне очень приятно быть в системе этого клуба.

– Со сложностями столкнулись при переезде на Дальний Восток?

– Нет, никаких сложностей не возникло, все прекрасно. Приехал, влился в коллектив, начал работать. Тренерский штаб у нас замечательный, поэтому не было никаких проблем.

– Чувствуете давление в связи с тем, что вы молодой игрок, которому нужно пробиваться в состав, что-то доказывать?

– Я никому ничего не должен доказывать. Буду играть в свою игру, а дальше посмотрим.

– Есть ли какие-то прелести жизни на Дальнем Востоке?

– Там невозможно не обратить внимания на прекраснейшие пейзажи. Поначалу долго пришлось привыкать к такой красоте. Там еще дорога от базы прекрасная, поэтому еду на тренировку с радостью. Икру не ем, не люблю.​