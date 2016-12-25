Максим Талбот: "С радостью встречусь с Тимкиным снова и даже подерусь. Но – в плей-офф"

Нападающий "Локомотива" Максим Талбот в интервью "СЭ" подчеркнул, что готов снова подраться на льду с нападающим магнитогорского "Металлурга" Евгением Тимкиным. При этом он выразил надежду, что это произойдет в плей-офф.

– Ваша первая драка в КХЛ – против Тимкина, который тоже забил два гола в седьмом матче финала.

– Попробуй тут ответь что-нибудь. Ну, он молодец, но я тоже ничего, скажем так. Прикольная параллель. С радостью встречусь с ним снова и даже подерусь. Но – в плей-офф.

– В КХЛ вы же немножко по-другому играете.

– Я просто не так задействован "вокально". Я, может, меньше говорю, но все это очень близко. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Талбота