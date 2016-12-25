Максим Талбот: "Локомотив" может порвать любого"

Нападающий "Локомотива" Максим Талбот в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что его команде по силам победить любого соперника. Форвард подчеркнул: цель клуба – Кубок Гагарина.

– Любой человек, который решает выступать за "Локомотив", не может отвертеться от вопросов на известную тему.

– Это было ужасно. Мне до сих пор больно. И во многом поэтому я горд носить свитер нашего клуба.

– Не было ли опасений?

– Ни малейших. Все может случиться в какой бы то ни было лиге. Это просто несчастный случай.

– А парни об этом говорят?

– Нет. У нас есть вполне конкретная цель выиграть Кубок Гагарина, мы ее и преследуем. И я уверен, что она нам по силам. Мы играли с "Магниткой", сделали ее. Да, СКА нас разнес, но я бы хотел еще раз сыграть с ними – все будет по-другому. Мы отнесемся к этому по-другому. Это был наш худший матч за сезон. Но мы еще и ЦСКА обыгрывали. Поэтому я думаю, что мы можем порвать любого. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Талбота